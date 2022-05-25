Kim Kardashian'ın, kızına korse giydirdi

Kim Kardashian'ın kızına korse giydirmesine eleştiri yağdı.

Ünlü rapçi Kanye West ile sekiz yıllık evliliğini noktalayan Kim Kardashian, kızı North West ile birlikte geçtiğimiz gün ablası Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın düğününe katılmıştı.

Kim Kardashian, sekiz yaşındaki kızının, kardeşi Kourtney Kardashian'ın düğününde korse giymesine izin verdiği için eleştirildi.

"Uygunsuz"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, korseyi 'uygunsuz' olarak nitelendirirken, diğerleri North'un çok katmanlı kıyafetinin İtalya'daki sıcak havada 'rahatsız edici' olacağını belirtti.