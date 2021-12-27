Kim Kardashian'ın Noel kutlaması

Kim Kardashian ile annesi Kris Jenner ve kardeşleri, bu yıl Noel kutlamasını evlerinde yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda Noel kutlamaları için evlerinde pek çok ünlünün de katıldığı büyük partiler düzenleyen Kardashian ve ailesi, pandemi etkisiyle bu defa küçük çaplı kutlamaları tercih etti.

YENİ YIL POZLARI

41 yaşındaki Amerikalı yıldız Kim Kardashian ve ailenin diğer üyeleri, aynı kostümleriyle evlerinde poz verdi.

Kendall Jenner (26), Carolina Herrera imzalı elbisesiyle, kendi evindeki kutlamadan poz paylaştı. Khloe Kardashian (37) da Celia Kritharioti tasarımı elbisesiyle kameralara poz verdi.