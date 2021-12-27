Euro
12.7989
2.89%
Dolar
11.3110
2.91%
Altın
656.7670
2.89%
Borsa
1,916.63
1.34%
Bitcoin
583.865
0.22%
BTXN Coin
36.62
1.46%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Kim Kardashian'ın Noel kutlaması

    Kim Kardashian ile annesi Kris Jenner ve kardeşleri, bu yıl Noel kutlamasını evlerinde yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kim Kardashian'ın Noel kutlaması

    Geçtiğimiz yıllarda Noel kutlamaları için evlerinde pek çok ünlünün de katıldığı büyük partiler düzenleyen Kardashian ve ailesi, pandemi etkisiyle bu defa küçük çaplı kutlamaları tercih etti.

    YENİ YIL POZLARI

    41 yaşındaki Amerikalı yıldız Kim Kardashian  ve ailenin diğer üyeleri, aynı kostümleriyle evlerinde poz verdi.

    Kendall Jenner (26), Carolina Herrera imzalı elbisesiyle, kendi evindeki kutlamadan poz paylaştı. Khloe Kardashian (37) da Celia Kritharioti tasarımı elbisesiyle kameralara poz verdi.

    Kim Kardashian ın Noel kutlaması #1

    Kim Kardashian ın Noel kutlaması #2

    Kim Kardashian ın Noel kutlaması #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir