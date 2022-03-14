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    Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ile Kanye West yazıştı

    Sürekli sosyal medyadan Kim Kardashian ve sevgilisi Pete Davidson hedef alan Kanye West, son numarasını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 14:40
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    Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ile Kanye West yazıştı

    Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian çocuklarının babası eski eşi Kanye West'ten kurtulamıyor.

    Kanye West sosyal medyada Kardashian ailesini hedef alırken eski eşinin yeni sevgilisi Pete Davidson'la da uğraşmaktan vazgeçmiyor.

    KANYE SİNİRLENDİ

    Şimdi de Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve eski eşi Kanye West'in yazışmaları sosyal medyaya düştü. Davidson mesajlarından birinde "Kim kelimenin tam anlamıyla tanıdığım en iyi anne. O çocuklar için yaptığı şey harika ve o senin çocuklarının annesi olduğu için çok şanslısın. Artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bitirdim. S... git" deyince Kanye West kızdı.

    "YATAKTAYIZ"

    West ünlü komedyene "Şu an neredesin?" diye sorunca aldığı yanıt bombaydı. Pete Davidson yataktan bir pozunu paylaşıp "Karınla yataktayım" dedi.

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson ile Kanye West yazıştı #1

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson ile Kanye West yazıştı #2

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson ile Kanye West yazıştı #3

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson ile Kanye West yazıştı #4

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson ile Kanye West yazıştı #5

    Kim Kardashian ın sevgilisi Pete Davidson ile Kanye West yazıştı #6

     

     


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