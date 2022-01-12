Kıraç: Atatürk Türkiye'si rahatsız ediyor

Son olarak Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takım için hazırladığı Haydi marşı ile yoğun eleştirilere maruz kalan şarkıcı Kıraç'tan, cevap geldi.

Anadolu Rock müziği yorumcusu Kıraç, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da hazırladığı 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Kıraç, Milli Takım için yaptığı ve yoğun eleştirilere maruz kaldığı 'Haydi' marşıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldığı 'Haydi' marşıyla ilgili konuşan Kıraç, kendisi hakkında kötü yorum yapanlara cevap verdi:

“Aslında ben bu şarkıyı Avrupa Şampiyonası’ndan 10 sene önce yapmıştım. O dönem çok iyi lanse edememiştik. Elimde bu vardı, sosyal medya için kendim yaptım bu klibi. Milli takıma destek için. Klip belki berbat olabilir, Mehmetçik'i askere benzetmişim de falan filan...

"İKİYE AYRILMIŞ VAZİYETTE"

Bu niye böyle oluyor biliyor musunuz? Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor, ikiye ayrılmış vaziyette. Bir grup bir yere, bir grup da bir başka yere yönlendirmek istiyor. Bu tür söylemler onların işine gelmiyor rahatsızlık veriyor. Mesela Mehmetçik'in ön plana çıkması, Milli değerlerin ön plana çıkması sanki sizi var olan sistemin içindeymiş gibi algılatıyor.

"ATATÜRK TÜRKİYE'Sİ"

Türkiye'de en istenmeyen şey, yurt dışı politikalarından baktığınızda, Türkiye'de en oluşmaması istenen profil bu profil. Asker, millet el ele... gerçek anlamda Atatürk Türkiye'si... İşte vatan duygusu ön planda, yurt dışından destekli fonlarla çalışan gruplar açısından ki bunlar sosyal medyada son derece etkinler. Ben ne oradayım ne buradayım. Sadece vatanımla, halkımla ilgileniyorum."



