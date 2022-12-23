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    Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten yılbaşı paylaşımı

    Evlendirme programı Kısmetse Olur programının gözde isimlerinden Cansel Çördük, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 09:23
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    Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten yılbaşı paylaşımı

    Kısmetse Olur isimli evlilik programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük, değişimiyle sık sık adından gündeme geliyor.

    Yarışmadan sonra Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor.

    Noel anne oldu

    Sık sık erotik pozlarını paylaşarak dikkat çeken Cansel, son olarak yatakta çektiği yıl başı kıyafetiyle video çekti. Noel anne kostümü giyerek, uyandığı anları paylaşan Cansel'e kısa sürede binlerce yorum geldi.

    Kısmetse Olur Cansel Çördük ten yılbaşı paylaşımı #1Kısmetse Olur Cansel Çördük ten yılbaşı paylaşımı #2


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