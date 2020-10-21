Kıvanç Tatlıtuğ hangi dizide oynayacak? Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ hangi dizide oynayacak? Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ'un ekranlara hangi projeyle döneceği belli oldu. Tatlıtuğ, yeni sezonda Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Kıvan Tatlıtuğ'un başrol oynayacağı Netflix platformunda 2021 yılında yayınlanması beklenen Bir Denizaltı Hikayesi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.

BİR DENİZALTI HİKAYESİ KONUSU

Denizaltında araştırma görevine katılmak isteyen özgür ruhlu dalış eğitmeni ile deniz biyoloğu Arman’ın hikayesi anlatılıyor. Dünyayı vuran doğa felaketinin sonucundaysa, bilim ekibinin hayatta kalabilmek için askeri denizaltıya binmesi gerekmektedir. Arman ile ekibi neler olup bittiğini anlamak isterken, asgari denizaltının gerçek görevini araştırmaya başlamıştır.

BİR DENİZALTI HİKAYESİ OYUNCU KADROSU

Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin yapımcı firması OGM Pictures olacak. Yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik’in oturacağı dizinin oldukça güçlü bir oyuncu kadrosu olacak. Bir Denizaltı Hikayesi dizisi oyuncu kadrosunda ise: Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor. Cast çalışmaları devam ettiği bildirilen yapımın resmi kadrosu açıklanmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un partneri kadın başrol oyuncusu da henüz belli olmadı. Kıvanç Tatlıtuğ kadar partneri olacak kadın oyuncu da merak konusu oldu.