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    Kıvılcım Ural'ın metres şikayetine takipsizlik kararı

    Kıvılcım Ural, kendine hakaret eden Ayşe D. hakkında şikayette bulunmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 12:45
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    Kıvılcım Ural'ın metres şikayetine takipsizlik kararı

    Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile iki yıl önce evlenen şarkıcı Kıvılcım Ural, sosyal medyadan kendisi için “metres” diye paylaşım yaparak hakaret ettiği iddiasıyla Ayşe D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

    ŞİKAYET ETMEK İÇİN GEÇ KALDILAR

    Ancak savcılık, mesajın 25 Ocak 2020 tarihinde atıldığı, şikayetin yasal süre olan 6 ay içerisinde yapılmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

    Kıvılcım Ural, üç yıl önce Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile nikah masasına oturmuş, kızı İlayda'yı dünyaya getirmişti.

    Kıvılcım Ural ın metres şikayetine takipsizlik kararı #1

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