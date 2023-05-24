Kızılcık Şerbeti, sezon finali kutlaması Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ekibi, sezon finali yemeğinde bir araya geldi.

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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, önümüzdeki günlerde sezon finali yapacak. Sezon finali öncesi dizi ekibi ise dün akşam bir yemekte buluştu.

Çılgınlar gibi eğlendiler

Ekip yemeğin ardından sahneye çıkarak kurtlarını döktü. Barış Kılıç gecede halay başı olurken tüm ekip de çiftetelli oynayarak kurtlarını döktü. Dizide Abdullah'ı oynayan Settar Tanrıöğen bir ara sahneye çıkarak şarkı söylerken Alev rolüyle dikkatleri üzerine çeken Müjde Uzman da davul çalıp göbek attı