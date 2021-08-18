Kızları Ahu Aysal'a küstü

Mal paylaşımı, Ahu Aysal ve kızlarının arasını açtı.

Cemiyetin ünlü ailesi Aysallar, şimdi küslükleriyle gündeme geldi. Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal'ın iflasıyla başlayan olumsuz süreç, tüm aileyi dağıttı.

HER ŞEYİ SATIYOR

Önce Hotel Les Ottomans'ı icradan satan Ahu Aysal, yaz başında Bodrum Gündoğan'daki dillere destan yazlığını da satmıştı.

PARA YETMEDİ

6 milyon 600 bin dolara satılan yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'a paylaştıran Ahu Ahsal, bu parayla da kızlarının gönlünü edemedi.