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    Kızları Ahu Aysal'a küstü

    Mal paylaşımı, Ahu Aysal ve kızlarının arasını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 08:00
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 08:18
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    Kızları Ahu Aysal'a küstü

    Cemiyetin ünlü ailesi Aysallar, şimdi küslükleriyle gündeme geldi. Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal'ın iflasıyla başlayan olumsuz süreç, tüm aileyi dağıttı.

    HER ŞEYİ SATIYOR

    Önce Hotel Les Ottomans'ı icradan satan Ahu Aysal, yaz başında Bodrum Gündoğan'daki dillere destan yazlığını da satmıştı.

    PARA YETMEDİ

    6 milyon 600 bin dolara satılan yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'a paylaştıran Ahu Ahsal, bu parayla da kızlarının gönlünü edemedi.

    Kızları Ahu Aysal a küstü #1

    Kızları Ahu Aysal a küstü #2

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