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    Kobra Murat, hayranına tepki gösterdi

    Kobra Murat'ın sahnede kendisine fotoğraf çektirmek için ısrar eden hayranına gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 08:17
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    Kobra Murat, hayranına tepki gösterdi

    Kendisine has tazıyla geniş hayran kitlesine sahip olan Kobra Murat’ın bir düğünde sahneye çıktı.

    Kobra Murat’ın konser verdiği sırada “Kaliteyiz, markayız” şarkısını söylerken bir hayranına tavrı gündem oldu.

    El kaldırdı

    Kobra Murat şarkı söylediği anda bir hayranı ısrarla fotoğraf çektirmek istedi. Şarkıcının kendisiyle fotoğraf çekilmeye çalışan hayranını ittiği ve elini kaldırdığı anlar sosyal medyanın çok konuşuldu.

    Kimileri bu duruma “Hayranına ayıp etmiş” yorumunda bulunurken bazıları da "Adamı çileden çıkardı" diye yazdı.

    Kobra Murat, hayranına tepki gösterdi #1


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