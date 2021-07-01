Kodak Black, dolarları denize ve tuvalete attı

ABD’li ünlü rapçi Kodak Black, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla şaşkınlık yarattı.

Silahlı soygun, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, ruhsatsız silah taşıma başta olmak üzere işlediği birçok suç yüzünden hapis cezası alan asıl adı Bill Kahan Kapri olan rapçi Kodak Black, sosyal medyadan paylaştığı video ile herkesi şaşırttı.

"KİMSEYE BORCUM YOK"

100 dolarlık banknotları avuç avuç denize atan Kodak Black, paraları atarken sinirli bir şekilde küfrederek “Kimseye borçlu değilim.” diyor. Sabah saatlerinde bir video daha paylaşan 24 yaşındaki rapçi, bu sefer yaklaşık bin doları klozete atarken görülüyor.

Yine sinirli olan rapçi, sifonu çekmesine rağmen paralar gitmediği için bu sefer paraları eliyle klozetin giderine doğru ittiriyor.

VİDEOLARI SİLDİ

Hayranları, Kodak Black’in bir başka rapçiye mesaj gönderdiğini söyleyen yorumlar attı. 24 yaşındaki rapçi videoları bir süre sonra sildi.

KONUM İSTEDİLER

Kodak Black'in yüz binlerce doları denize ve tuvalete atması sosyal medyada olay yarattı. Videoyu izleyenler genç rapçinin delirmiş olduğunu düşünürken, bir kısmı da dalga geçerek Kodak Black'ten teknenin konumunu istedi.