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    Köpeği Müge Anlı'yı dudağından ısırdı

    Yayına geç çıkan ünlü sunucu Müge Anlı, dudağını ısıran köpeği Lokum yüzünden hastanelik olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 12:33
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    Köpeği Müge Anlı'yı dudağından ısırdı

    Geçtiğimiz haziran ayı İstanbul Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren Müge Anlı, bugün yayına geç çıktı. Anlı'nın dudağındaki iz, pek çok izleyicinin dikkatini çekti.

    Müge Anlı, yayına geç çıkmasının nedenini programa gelince anlattı. Dudağında dikiş ile yayına çıkan Müge Anlı, izleyicilere nedenini anlattı.

    "Lokum ısırdı"

    "Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Bir sel olduğunda geç kalmıştım, bir de şimdi 20 yıllık canlı yayın hayatımda... Sabah Lokum ile oynarken, Lokum'un dişi geldi dudağıma. Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye... Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın."

    Köpeği Müge Anlı yı dudağından ısırdı #1

    Köpeği Müge Anlı yı dudağından ısırdı #2


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