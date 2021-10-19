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    Koray Avcı: Müslüm Gürses olmasaydı olmazdık

    Koray Avcı, arabesk açıklamalarıyla gündeme gelen Selçuk Ural'a ateş püskürdü.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 07:44
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 07:53
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    Koray Avcı: Müslüm Gürses olmasaydı olmazdık

    Ünlü şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan Avcı, Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözleriyle ilgili çarpıcı konuştu.

    "KIROYUZ"

    Avcı, "O zaman hep beraber kıroyuz. Arabesk, dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum, ve bundan çok mutluyum...

    "KEMİKLERİNİ SIZLATMAYIN"

    Herkes her şeyi konuşuyor. Bu şekil konuşarak ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın, kimsenin böyle bir polemik yaratmasına da izin vermeyin. Müslüm baba olmasa biz bu sahneye çıkamazdık" şeklinde konuştu.

    Koray Avcı: Müslüm Gürses olmasaydı olmazdık #1

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