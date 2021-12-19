Koray Avcı'nın takipçisine cevabı eleştirildi

Karadeniz müzikleriyle tanınan Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu" diyen takipçisine verdiği cevap karşısında tepkilerle karşılaştı.

Yıllar önce sokak şarkıcılığı yapan ve sonra yıldızı parlayan Koray Avcı, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden 31 yaşındaki Avcı, bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

Verdiği cevaptan dolayı eleştirilen şarkıcı için peş peşe paylaşımlar yapılmaya başlandı.

"BİRİ ŞUNA KAÇ KONSER VERDİĞİMİZİ SÖYLESİN"

Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu abi ben hala dinliyorum. Bir numaralı fanıyım" diyen takipçisine "Biri şuna yılda kaç konser yaptığımızı falan söylesin. Ve o konserlerde biletlerin tükendiğini... Dünya sahnelerine çıktığımızı da bilmez şimdi" cevabını verdi.

CEVABI TEPKİ ÇEKTİ

Şarkıcının verdiği cevapta "Şu" demesinden rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı da peş peş paylaşımlar yaparak Avcı'ya tepki gösterdi.

Şarkıcı için "Sana sevgisini gösteren insana 'şu' diye cevap vermişsin" ve "Herkes sanatçı olamıyor" gibi yorumlar yapıldı.

"YAPTIĞIM İŞ BENİ ŞEKİLLENDİRMİYOR"

Konuyla ilgili başka bir takipçisi, "Bravo (şuna) ne güzel bir sanatçı cevabı verdin…" paylaşımı yaptı.

Paylaşıma yanıt veren Avcı, tepki çeken sözlerine ilişkin şunları yazdı: "İşime, hayatıma, görüşlerime ve hatta canı istediğinde her haltı yazan insanlara verecek cevabım bu, şu, o ya da mahkeme! Sanatçılık ya da başka hangi meslek olursa olsun. Yaptığım iş beni şekillendirmiyor arkadaşlar. Ben yaptığım işi şekillendiriyorum bir şekilde."