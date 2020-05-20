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Korona yasağını delen kebapçıya 120 bin liralık ceza

Korona yasağını delen kebapçıya 120 bin liralık ceza

Sosyete kebapçısı olarak bilinen mekan, yasaklara rağmen kapılarını müşterilerine açtı. Mekana 120 bin lira, müşterilere ise biner lira ceza kesildi.