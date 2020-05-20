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    Korona yasağını delen kebapçıya 120 bin liralık ceza

    Korona yasağını delen kebapçıya 120 bin liralık ceza

    Sosyete kebapçısı olarak bilinen mekan, yasaklara rağmen kapılarını müşterilerine açtı. Mekana 120 bin lira, müşterilere ise biner lira ceza kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2020 - 16:13
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    Korona yasağını delen kebapçıya 120 bin liralık ceza

    Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için birtakım tedbirler alan hükümet, restoranları geçici olarak kapattı.

    İstanbul'da sosyetenin uğrak mekanlarından biri, bu yasağı deldi.

    Mekanın sahibi de medyanın yakından tanıdığı bir isim: Fatih Terim ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Selahattin Aydoğdu.

    YASAĞI DELDİ, POLİS BASTI

    İstanbul Yeniköy'deki kebapçı, yasaklara rağmen gizli gizli mekana müşteri kabul etti.

    Olayı öğrenen polis ekipleri, mekana baskın düzenledi.

    HEM MEKANA HEM MÜŞTERİLERE CEZA

    İşletmeye 120 bin liralık para cezası kesilirken, mekandaki müşterilere de kişi başı bin lira ceza kesildi.

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