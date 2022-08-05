Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama geldi

Sevenlerini endişelendiren 76’lık Süperstar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Hafif geçiriyorum"

Pekkan "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim.

Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma…

"Daha iyiyim"

Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.