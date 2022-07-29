Koronavirüse yakalanan Sertab Erener'den açıklama var

Koronavirüse yakalandığı için konserini iptal etmek zorunda kalan Sertab Erener açıklama yaptı.

Sertab Erener, İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu. Fakat koronavirüse yakalanan Sertab Erener’in konsere bu yüzden çıkamayacağı duyuruldu. Şimdi ise Sertab Erener’den yeni bir paylaşım geldi.

"Maskemi çıkarmadım"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, gönderisine "Covid olmayın derim, hiç gerek yok! Maskemi hiç çıkarmadım ve nereden kaptım onu da bilmiyorum.

Benim kadar dikkat eden biri bile olduysa artık..." ifadelerini not düştü.