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    Kourtney Kardashian 1 milyon dolarlık yüzüğü kırdı

    Dünyaca ünlü şov yıldızlarından Kourtney Kardashian "The Kardashians" şovda yaşadığı bir olayı anlatırken ağladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 10:06
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    Kourtney Kardashian 1 milyon dolarlık yüzüğü kırdı

    Travis Barker ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Kourtney Kardashian yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

    "The Kardashians" şovun yeni bölümünde Kourtney, devasa Lorraine Schwartz tasarımı yüzüğünü neden takmadığını açıkladı.

    Kardashian "muhtemelen hayatım boyunca yaptığım en kötü şeylerden biri" diyerek anlattı:

    "Kötü bir şey yaptım"

    "Yerde katlanmış sweatshirtlerimle oturuyordum. Yüzüğü çıkardım ve güvenli olacağını düşünerek yanıma yere koydum. Dolabımdan bir şey almam gerekiyordu ve ayağa kalktığımda yüzüğe bastım. Saatlerce histerik bir şekilde ağladım ve sonra Travis'i aradım. 'Gerçekten çok kötü bir şey yaptım' dedim."

    Kourtney Kardashian, "Bu, hayatımda sahip olduğum en güzel şey ve bunu nasıl yapabildim?" diye pişmanlığını dile getirdi.

    Kourtney Kardashian 1 milyon dolarlık yüzüğü kırdı #1

    Kourtney Kardashian 1 milyon dolarlık yüzüğü kırdı #2


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