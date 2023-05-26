Kourtney Kardashian, cinsel ilişki izni istedi Kourtney Kardashian, sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için kardeşleriyle yaptığı programdan 5 dakika izin istedi.

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Amerika'da tv şovları ile ünlenen Kardashian kardeşlerin her yaptıkları olay oluyor.

Travis Barker evlendikten sonra müstehcen pozlar vererek gündeme gelen Kourtney Kardashian'ın, kardeşiyle diyaloğu herkesi şaşırttı.

Bebek yapmak için tüm tavsiyelere uyan çift, daha önce cinsel ilişki orucu bile yapmıştı. Henüz bebek sahibi olamayan Kourtney Kardashian, şimdilerde başka bir yol deniyor.

20 dakika bekletti

Kourtney Kardashian, son olarak The Kardashians'ın üçüncü sezon prömiyerinde Travis Barker ile hızlı bir ilişkinin keyfini çıkarabilmek için Khloe Kardashian'ı ve prodüksiyonu yaklaşık 20 dakika bekletti.

Kourtney, küçük kız kardeşine yumurtlamakta olduğunu ve bu fırsattan hızla yararlanması gerektiğini açıkladı.

"Bize gerçekten hızlı bir şeyler yapmamız için beş dakika verirseniz..." diyen yıldıza Khloe, telefonundaki zamanlayıcıyı başlatmadan önce, "Pekala, bakalım beş dakika sürecek mi?" dedi.

Beş dakikalık bir mola olması gereken süre, 15 dakikalık sürdü.