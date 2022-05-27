Kourtney Kardashian, hamile kalmak istiyor

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlilikleriyle gündemden düşmüyor.

The Kardashians'ın son bölümünde yeni evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çiftinin evlilikleri konuşuldu.

3 çocuğu olan Kourtney Kardashian Travis Barker ile yeniden çocuk yapmak istiyor. Kourtney Kardashian bunun için çok çabaladığını açıklayarak kendisine yapılan tavsiyeleri programda anlattı.

43 YAŞINDA

43 yaşındaki yıldız riskli bir vajinal buhar seansı da dahil olmak üzere çeşitli tedavileri denediğini söyledi.

Kourtney, herhangi bir faydası olduğuna dair tıbbi bir kanıt olmamasına rağmen, şifalı otlarla dolu buharlı su üzerinde çıplak oturacağı vajinal buharı denemeye karar verdi. Ünlü yıldız, bir merkezde buhar denemesi yaptı.

"A sınıfı sperm"

Kourtney ise programda bir 'doktorun' ona Travis'in 'A sınıfı' spermi olduğunu söylediği son randevularını anlattı. Yine de tıbbi tavsiyesi şüpheli görünüyordu, çünkü onu Travis'in spermini "haftada dört kez" içmeye teşvik etmişti.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi ViDEO