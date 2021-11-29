Kourtney Kardashian, kızının yanında öpüştü

Kourtney Kardashian, bu sefer kızının yanında sevgilisi Travis Barker'ı öpücüklere boğdu.

Kardashian Ailesi'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kourtney Kardashian ve Travis Barker bir süre önce nişanlanmıştı. Her fırsatta birbirlerini öpücüklere boğan çift, yine uslu durmadı.

ÖPÜŞMEDEN DURAMIYORLAR

Sık sık yatak odası paylaşımları da yapan çift, yine öpüşmleriyle gündeme geldi. Kourtney Kardashian'ın ilk eşinden olan kızı için çift TikTok videosu çekerken kendilerini tutamadı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker Penelope Disick'i umursamadan yine samimi şekilde sarılıp öpüştü. Kardashian'a "Bari kızının yanında rahat dur" yorumları yağdı.