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    Kourtney Kardashian mini eteğiyle yatakta poz verdi

    Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden Kourtney Kardashian, çekimler sırasında yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 15:54
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    Kourtney Kardashian mini eteğiyle yatakta poz verdi

    Kardashian Ailesi'nin üyelerinden 42 yaşındaki Kourtney Kardashian, siyah süper minisiyle selfie çekerken yakalandığı anları Instagram hesabından paylaştı.

    REPLİKLİ PAYLAŞIM

    Annesi Kris Jenner'ın kardeşi Kim Kardashian'a yönelik Keeping Up With The Kardashians'taki klasik repliklerinden birine atıfta bulunan ünlü yıldız, fotoğrafına şunları yazdı:

    "Kim kendi fotoğrafını çekmeyi bırakır mısın, kız kardeşin hapse girecek."

    Süper minisiyle yatağa sere serpe uzanarak verdiği pozları paylaşan Kourtney Kardashian'a hayranlarından beğeni yağdı.

    Kourtney Kardashian mini eteğiyle yatakta poz verdi #1

     

    Kourtney Kardashian mini eteğiyle yatakta poz verdi #2

    Kourtney Kardashian mini eteğiyle yatakta poz verdi #3

    Kourtney Kardashian mini eteğiyle yatakta poz verdi #4

    Kourtney Kardashian mini eteğiyle yatakta poz verdi #5

    Kourtney Kardashian mini eteğiyle yatakta poz verdi #6


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