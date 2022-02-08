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Kourtney Kardashian mini eteğiyle yatakta poz verdi

Kourtney Kardashian mini eteğiyle yatakta poz verdi

Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden Kourtney Kardashian, çekimler sırasında yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden beğeni topladı.