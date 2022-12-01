Kourtney Kardashian transparan

Transparan elbiseden içi görünen Kourtney Kardashian'ın iç çamaşırı sosyal medyada olay oldu.

Kardashian'ların yaramaz üyesi Kourtney Kardashian ve sevgilisi Travis Barker'ın her yerde sık sık öpüşmesi aile içinde de rahatsızlığa yol açmıştı.

Çocuklar annelerinin rahat tavırlarından rahatsız olmuştu. Bunu umursamayan Kardashian, müstehcenlik sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Her şeyi şeffaf

43 yaşındaki Kardashian, bu defa tamamen şeffaf olan örme etek ve bluz giydi.

Lemme'nin kurucusu , kız kardeşi Khloe Kardashian ile birlikte ürününü tanıtan Kourtney, kıyafetin altına kalçasını ortaya çıkaran bir iç çamaşırı giydi. O anları Instagram'dan paylaşan Kourney, tartışma yarattı.