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    Kourtney Kardashian transparan

    Transparan elbiseden içi görünen Kourtney Kardashian'ın iç çamaşırı sosyal medyada olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 07:36
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    Kourtney Kardashian transparan

    Kardashian'ların yaramaz üyesi Kourtney Kardashian ve sevgilisi Travis Barker'ın her yerde sık sık öpüşmesi aile içinde de rahatsızlığa yol açmıştı.

    Çocuklar annelerinin rahat tavırlarından rahatsız olmuştu. Bunu umursamayan Kardashian, müstehcenlik sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

    Kourtney Kardashian transparan #1

    Her şeyi şeffaf

    43 yaşındaki Kardashian, bu defa tamamen şeffaf olan örme etek ve bluz giydi.

    Kourtney Kardashian transparan #2 Lemme'nin kurucusu , kız kardeşi Khloe Kardashian ile birlikte ürününü tanıtan Kourtney, kıyafetin altına kalçasını ortaya çıkaran bir iç çamaşırı giydi. O anları Instagram'dan paylaşan Kourney, tartışma yarattı.

    Kourtney Kardashian transparan #3

    Kourtney Kardashian transparan #4

    Kourtney Kardashian transparan #5


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