Kourtney Kardashian transparan tulum giydi

Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian, transparan tulumuyla küvetin başında poz verdi.

Kourtney Kardashian, verdiği pozlarla Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

Baştan aşağı transparan giyinen Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian cesur tarzıyla dikkat çekti.

BEĞENİ YAĞDI

Sevgilisi Travis Barker ile evlilik hazırlığında olan Kardashian küvetin kenarında otururken poz verdi. Ünlü yıldızın paylaşımına beğeni yağdı.

3 ÇOCUĞU VAR

Kardashian’ın eski sevgilisi Scott Disick ile ilişkisinden 11 yaşında Mason, 9 yaşında Penelope ve 6 yaşında Reign adında üç çocuğu bulunuyor.