Euro
15.38
0.14%
Dolar
13.59
-0.02%
Altın
820.70
0.33%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
594.393
4.20%
BTXN Coin
37.26
-1.84%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    Kourtney Kardashian transparan tulum giydi

    Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian, transparan tulumuyla küvetin başında poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kourtney Kardashian transparan tulum giydi

    Kourtney Kardashian, verdiği pozlarla Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

    Baştan aşağı transparan giyinen Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian cesur tarzıyla dikkat çekti.

    BEĞENİ YAĞDI

    Sevgilisi Travis Barker ile evlilik hazırlığında olan Kardashian küvetin kenarında otururken poz verdi. Ünlü yıldızın paylaşımına beğeni yağdı.

    3 ÇOCUĞU VAR

    Kardashian’ın eski sevgilisi Scott Disick ile ilişkisinden 11 yaşında Mason, 9 yaşında Penelope ve 6 yaşında Reign adında üç çocuğu bulunuyor.

    Kourtney Kardashian transparan tulum giydi #1

    Kourtney Kardashian transparan tulum giydi #2


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 14 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 14 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Kourtney Kardashian transparan tulum giydi
    Magazin

    Kourtney Kardashian transparan tulum giydi

    Görüş Bildir