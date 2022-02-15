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- Kourtney Kardashian transparan tulum giydi
Kourtney Kardashian transparan tulum giydi
Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian, transparan tulumuyla küvetin başında poz verdi.
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 09:05
Kourtney Kardashian, verdiği pozlarla Instagram'ı sallamaya devam ediyor.
Baştan aşağı transparan giyinen Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian cesur tarzıyla dikkat çekti.
BEĞENİ YAĞDI
Sevgilisi Travis Barker ile evlilik hazırlığında olan Kardashian küvetin kenarında otururken poz verdi. Ünlü yıldızın paylaşımına beğeni yağdı.
3 ÇOCUĞU VAR
Kardashian’ın eski sevgilisi Scott Disick ile ilişkisinden 11 yaşında Mason, 9 yaşında Penelope ve 6 yaşında Reign adında üç çocuğu bulunuyor.