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    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti 3 gün 3 gece düğün yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:25
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    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi

    Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, geçtiğimiz hafta Santa Barbara adliyesinde resmen evlenmişti.

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, şimdi de İtalya'nın Portofino kentinde görkemli bir düğün yaptı.

    Mini gelinlik

    43 yaşındaki realite yıldızı, nikah töreninde beyaz, vücudu saran mini elbisesini resepsiyonda siyah bir versiyonla değiştirdi.

    Dişleriyle jartiyer çıkardı

    Bir düğün adeti olan jartiyer çıkarmada, damat ellerini kullanmadan gelinin jartiyerini dişleriyle çıkardı.

    Düüğün katılan dünyaca ünlü isimler de sosyal medyanın konuşulan konularından oldu.

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi ViDEO

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi #1

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi #2

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi #3

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi #4

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi #5

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi #6

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi #7

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi #8

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker 3. kez evlendi #9


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