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    Kourtney Kardashian - Travis Barker öpüşmesi Oscar'a damga vurdu

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker, 94. Oscar Ödülleri için Hollywood'daki Dolby Theatre'da kırmızı halıda boy gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:24
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    Kourtney Kardashian - Travis Barker öpüşmesi Oscar'a damga vurdu

    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri 94. kez düzenlendi.

    Dün gece gerçekleşen Oscar Ödül Töreni'ni izleyenler, Kourtney Kardashian'ın nişanlısı Travis Barker'a olan sevgi gösterisine şahit oldu.

    ÖPÜŞME UZADI

    Aşklarını sürekli sergileyen ünlü çift, dün gece gerçekleşen Oscar Ödül Töreni'nde de farklı değildi. İkili kırmızı halıda tutkulu öpüşürken, fotoğrafçılara beklediklerinden biraz daha fazlasını verdi.

    Dünyaca ünlü çiftin öpüşmesi sosyal medyada ti'ye alındı.

    42 yaşındaki Kourtney ve 46 yaşındaki Travis, ödül törenine tamamen siyah giyinerek katıldı.

    Kourtney Kardashian - Travis Barker öpüşmesi Oscar a damga vurdu #1

    Kourtney Kardashian - Travis Barker öpüşmesi Oscar a damga vurdu #2

    Kourtney Kardashian - Travis Barker öpüşmesi Oscar a damga vurdu #3


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