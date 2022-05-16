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    Kourtney Kardashian ve Travis Barker resmi olarak evlendi

    Kourtney Kardashian ve Travis Barker, geçtiğimiz gün Santa Barbara'daki şehir adliyesinde yasal olarak evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 11:20
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    Kourtney Kardashian ve Travis Barker resmi olarak evlendi

    Dünyaca ünlü çiftlerden Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın dostluğu, 2020 yılında aşka dönüşmüştü.

    Barker, yaklaşık dokuz aylık birliktelikten sonra Kourtney Kardashian’a Ekim 2021’de Rosewood Miramar Beach otelinde bolca gül ve mum eşliğinde evlenme teklif etmişti. İkili daha sonra ise Las Vegas’ta gizli bir törenle evlenmişlerdi. Ancak bu törenin yasal olmadığı ortaya çıktı.

    Artık resmi

    Resmiyet taşımayan törenle gündeme gelen çift harekete geçti. Kourtney Kardashian ve Travis Barker, hafta sonu Santa Barbara'daki şehir adliyesinde yasal olarak evlendi.

    Yeni evli

    Bu sade nikahta da az sayıda kişi yer aldı. Kourtney Kardashian ve Travis Barker, üzerinde 'yeni evli' yazan bir eski model siyah üstü açılır arabayla nikah sonrası kutlama yerine geçti.

    Mini gelinlik

    Ünlü TV yıldızının nikah için tercih ettiği gelinlik dikkat çekti. Mini bir beyaz elbise giyen ünlü isim, beyaz duvak da tercih etti.

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