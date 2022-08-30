Haberler

Magazin Haberleri

Kourtney Kardashian, yine Travis Barker'in kucağında

Kourtney Kardashian, yine Travis Barker'in kucağında

Travis Barker ile evli olan Kourtney Kardashin, sosyal medya hesabından tatil paylaşımı yaptı. Kardashin'ın, paylaşımında kocasının kucağında olduğu görüldü.