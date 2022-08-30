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    Kourtney Kardashian, yine Travis Barker'in kucağında

    Travis Barker ile evli olan Kourtney Kardashin, sosyal medya hesabından tatil paylaşımı yaptı. Kardashin'ın, paylaşımında kocasının kucağında olduğu görüldü.
    • 30.08.2022 - 17:39
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    Kourtney Kardashian, yine Travis Barker'in kucağında

    Kardashian kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashin, uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker ile geçtiğimiz aylarda evlendi.

    Müstehcen pozlarıyla olay olan çift, sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

    İnsanlara aldırış etmeden halk arasında sık sık müstehcen şekillerde yakalanan çift, gelen kötü yorumları da umursamıyor.

    Kocasının kucağında poz verdi

    Öte yandan reality show yıldız Kourtney Kardashian, son olarak kocasıyla çıktığı bir tatilde çekilen karelerini paylaştı.

    Paylaşımlarında Kourtney Kardashian'ın yine Travis Barker'in kucağında olduğu görüldü.

    Öpüşme anlarını yayınlayan çifti, kimileri beğenirken kimileri de eleştirdi.

    Kourtney Kardashian, yine Travis Barker in kucağında #1

    Kourtney Kardashian, yine Travis Barker in kucağında #2


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