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    Kourtney Kardashian'ın kolyesi tepki topladı

    Kourtney Kardashian, sevgilisinin cinsel organına benzeyen bir kolye yaptırıp boynuna taktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 09:13
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    Kourtney Kardashian'ın kolyesi tepki topladı

    Dünyaca ünlü çift Kourtney Kardashian ve Travis Barker, özel hayatlarındaki en özel ayrıntıyı dahi sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Son olarak 42 yaşındaki şov yıldızı Kourtney sevgilisine oldukça ilginç ancak bir jest yaptı.

    CİNSEL ORGANINA BENZER KOLYE YAPTIRDI

    Kourtney, mücevher tasarımcısı arkadaşı Dani Michelle'ye Travis'in cinsel organına benzeyen özel yaptırdığı kolye ile çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

    Kourtney'in paylaşımı hayranlarını şaşırttı. Hayranlarını paylaşımıyla adeta dumur eden ünlü isme tepki yağdı.

    Kourtney Kardashian ın kolyesi tepki topladı #1

    Kourtney Kardashian ın kolyesi tepki topladı #2

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