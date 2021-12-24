Kourtney Kardashian'ın kolyesi tepki topladı

Kourtney Kardashian, sevgilisinin cinsel organına benzeyen bir kolye yaptırıp boynuna taktı.

Dünyaca ünlü çift Kourtney Kardashian ve Travis Barker, özel hayatlarındaki en özel ayrıntıyı dahi sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak 42 yaşındaki şov yıldızı Kourtney sevgilisine oldukça ilginç ancak bir jest yaptı.

CİNSEL ORGANINA BENZER KOLYE YAPTIRDI

Kourtney, mücevher tasarımcısı arkadaşı Dani Michelle'ye Travis'in cinsel organına benzeyen özel yaptırdığı kolye ile çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Kourtney'in paylaşımı hayranlarını şaşırttı. Hayranlarını paylaşımıyla adeta dumur eden ünlü isme tepki yağdı.