Kourtney Kardashian'ın pozları eleştiriliyor

Her gittikleri yerde kimseyi umursamadan öpüşmeleri aile içinde de tepki çeken Kourtney Kardashian ve Travis Barker yine olay oldu.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın sık sık öpüşmesi ve bu anların magazin basınında da gündem olması aile içinde de rahatsızlığa yol açmıştı.

Çocuklar annelerinin rahat tavırlarından rahatsız olmuştu. Bunu umursamayan Kardashian müstehcenlik sınırlarını zorlamaya deva etmişti.

Kocasıyla çocuk yapabilmek için seks yasağına bile bir süre uyan Kourtney Kardashian gala sonrası sere serpe pozlar verdi.

"Utan"

Kardashian'ın eşiyle verdiği müstehcen pozlar ve iç çamaşırının görünmesi sonrası tepkiler yağdı. Kourtney Kardashian "Bu resimleri kimin çektiğini hep merak ediyorum", "Çocuklarından utan" yorumları geldi.