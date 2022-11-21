Petrol
86.78
-0.96%
Euro
19.1466
-0.46%
Dolar
18.6114
0.01%
Altın
1.045
-0.11%
Borsa
4527
0.00%
Bitcoin
311.103
-2.25%
BTXN Coin
6.13
-2.38%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Kourtney Kardashian'ın pozları eleştiriliyor

    Her gittikleri yerde kimseyi umursamadan öpüşmeleri aile içinde de tepki çeken Kourtney Kardashian ve Travis Barker yine olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 07:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kourtney Kardashian'ın pozları eleştiriliyor

    Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın sık sık öpüşmesi ve bu anların magazin basınında da gündem olması aile içinde de rahatsızlığa yol açmıştı.

    Çocuklar annelerinin rahat tavırlarından rahatsız olmuştu. Bunu umursamayan Kardashian müstehcenlik sınırlarını zorlamaya deva etmişti.

    Kocasıyla çocuk yapabilmek için seks yasağına bile bir süre uyan Kourtney Kardashian gala sonrası sere serpe pozlar verdi.

    "Utan"

    Kardashian'ın eşiyle verdiği müstehcen pozlar ve iç çamaşırının görünmesi sonrası tepkiler yağdı. Kourtney Kardashian "Bu resimleri kimin çektiğini hep merak ediyorum", "Çocuklarından utan" yorumları geldi.

    Kourtney Kardashian ın pozları eleştiriliyor #1

     

    Kourtney Kardashian ın pozları eleştiriliyor #2

    Kourtney Kardashian ın pozları eleştiriliyor #3

    Kourtney Kardashian ın pozları eleştiriliyor #4

     

    Kourtney Kardashian ın pozları eleştiriliyor #5

    Kourtney Kardashian ın pozları eleştiriliyor #6Kourtney Kardashian ın pozları eleştiriliyor #7

     


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı
    Dünya

    İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı

    Maltepe'de bir şahıs çocuğuna ve kendine bıçak dayadı
    3. Sayfa

    Maltepe'de bir şahıs çocuğuna ve kendine bıçak dayadı

    Görüş Bildir