Kourtney Kardashian'ın son pozu tepki aldı MET Gala'ya kardeşlerinin aksine katılmayan Kourtney Kardashian, Instagram'da sigara içiyormuş gibi yaptığı bir dizi pozunu paylaşınca yine tepki çekti.

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Sağlıklı yaşam markası olan ve markası için sıklıkla reklam paylaşımları yapan Kourtney Kardashian, kardeşleri MET Gala'dayken dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Son zamanlarda kocası Travis Barker ile müstehcen pozları yüzünden tepki gören yıldız yine tepki çekmeyi başardı.

Sigara içerken poz verdi

Sayfasında sarı saçlarıyla ağzında sigara varken poz veren Kourtney Kardashian, hayranlarını resmen hayal kırıklığına uğrattı.

Daha önce de pozları yüzünden eleştirilere maruz kalan Kardashian'a, "Sağlığa bu kadar önem veren biri için, sigaranın reklamını yapıyormuşsunuz gibi görünüyor", "Sigara içmeyi teşvik eden sağlıklı yaşam gurusu." tepkileri geldi.