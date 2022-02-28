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    Kristina Rihanoff'tan şaşırtan savaş paylaşımı

    Televizyon şovlarıyla tanınan profesyonel dansçı Kristina Rihanoff, Twitter'da yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 08:42
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    Kristina Rihanoff'tan şaşırtan savaş paylaşımı

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Bütün dünya yaşanan dramı takip ederken, Rusya'nın ünlü tv yıldızı Kristina Rihanoff'un yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu.

    Rusya'nın Vladivostok şehrinde büyüyen ancak şimdi Birleşik Krallık'ta yaşayan 44 yaşındaki ünlü isim, işinin kısıtlanmasından dolayı nasıl etkilendiğini dile getirdi.

    "İŞİMİZİ KAYBETTİK"

    Yaptığı paylaşımda Birleşik Krallık Başbakanına seslenen Rihanoff, "Boris Johnson'ın ailemin işlettiği işletmeyi ve diğer 1000 kişiyi yok ettiği için ne tür bir ceza alacağını merak ediyorum. Arkadaşlarımın çoğu, hükümet kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybetti. Sava umurumda değil ama iş yapamadığım için borçlarım birikiyor." dedi.

    Rihanoff'un paylaşımı Twitter'da gündem olurken, ünlü isim duyarsızlıkla suçlandı.

    Kristina Rihanoff tan şaşırtan savaş paylaşımı #1

    Kristina Rihanoff tan şaşırtan savaş paylaşımı #2


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