Kubat: Kilise korosundaydım

Belçika’da büyüyen Kubat, mesleğe ilk adımını kilise korosunda attığını söyledi.

YotuTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Türk halk müziğinin ünlü sesi Kubat, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Belçika’da büyüyen sanatçı, güzel sesi nedeniyle çocukken kilise korosundan davet aldığını söyledi.

"ORASI DA ALLAH'IN EVİ"

Baş solistlik yaptığını belirten Kubat, “Kilise korosunda şarkı söyler misiniz dediler. Babama söyledim; ‘Ne güzel işte, Müslüman evladı olarak git söyle, orası da Allah’ın evi’ dedi. Orada da Meryem Ana’nın, Hz. İsa’nın hikâyesini söylüyorsun. Böylece iki yıl kilise korosunda baş solist oldum. Oranın da akustiği bana çok şey katmıştır.” dedi.

"İYİ Kİ EUROVİSİON'A GİTMEDİM"

1998 yılında Türkiye’nin Eurovision elemelerine katılan ve ikinci olan Kubat, o günleri de anlattı: “Ben albüm hazırlığı yapıyordum. Çok güzel bir şarkı vardı, ‘Dertli Saz’ diye, onu albüme koymak istedim. Şarkının sahibi, ‘Bir şartım var, Eurovision’a gidersen, veririm şarkıyı’ dedi. Kalabalık bir ekiple sahneye çıktık, elemelere katıldık ve ikinci olduk. Tüzmen birinci oldu. Eurovision’a iyi oldu gitmedik ama şarkıyı albümde okudum.”