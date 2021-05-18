Kurt Cobain’in saç teli '14 bin dolardan' alıcı buldu

Kurt Cobain'in saç teli ölümünden 27 yıl sonra yapılan açık artırmada 14 bin dolara satıldı.

Rock müziğin efsane isimlerinden birisi olan Kurt Cobain, 1994 yılında hayatını kaybetmişti. Sevenlerinin üzerinde büyük etki bırakan ABD'li solist ve gitarist, intihar ederek yaşamına son vermişti.

Ölümünün üzerinden çok zaman geçmesine rağmen, efsane ismin saç teli 14 bin 145 dolara satışa çıkarıldı.

1989 YILINA AİT

Iconic adlı müzayede satışa çıkarılan saç telleri, plastik bir kabın içinde tutuldu. Saç tellerinin, Cobain’in 1989 yılında, Nirvana meşhur Bleach turnesindesindeyken kesilen saçlarından parçalar olduğu öğrenildi.

SAÇ TELİNİN YANINDA FOTOĞRAF

Saç tellerinin satın alan kişi, bununla birlikte şarkıcının elinde makas tutan ve Tessa Osbourne ile olan fotoğrafına sahip oldu.

Saç kesiminin İngiltere’nin Birmingham şehrinde olduğu, Tessa Osbourne’un efsane sanatçının saç tellerini bir çantada sakladığı ve ölümünden sonra sanatçı Nicole DePolo’ya verdiği öğrenildi.

DePolo da saç tellerini, en büyük tarihi saçlar koleksiyonuna sahip olmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren John Reznikoff’a verdi. Ve saçlar, bu ay açık artırmaya çıkarıldı.