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    Kurt Cobain’in saç teli '14 bin dolardan' alıcı buldu

    Kurt Cobain'in saç teli ölümünden 27 yıl sonra yapılan açık artırmada 14 bin dolara satıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 09:46
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    Kurt Cobain’in saç teli '14 bin dolardan' alıcı buldu

    Rock müziğin efsane isimlerinden birisi olan Kurt Cobain, 1994 yılında hayatını kaybetmişti. Sevenlerinin üzerinde büyük etki bırakan ABD'li solist ve gitarist, intihar ederek yaşamına son vermişti.

    Ölümünün üzerinden çok zaman geçmesine rağmen, efsane ismin saç teli 14 bin 145 dolara satışa çıkarıldı.

    1989 YILINA AİT

    Iconic adlı müzayede satışa çıkarılan saç telleri, plastik bir kabın içinde tutuldu. Saç tellerinin, Cobain’in 1989 yılında, Nirvana meşhur Bleach turnesindesindeyken kesilen saçlarından parçalar olduğu öğrenildi.

    Kurt Cobain’in saç teli 14 bin dolardan alıcı buldu #1

    SAÇ TELİNİN YANINDA FOTOĞRAF

    Saç tellerinin satın alan kişi, bununla birlikte şarkıcının elinde makas tutan ve Tessa Osbourne ile olan fotoğrafına sahip oldu.

    Kurt Cobain’in saç teli 14 bin dolardan alıcı buldu #2

    Saç kesiminin İngiltere’nin Birmingham şehrinde olduğu, Tessa Osbourne’un efsane sanatçının saç tellerini bir çantada sakladığı ve ölümünden sonra sanatçı Nicole DePolo’ya verdiği öğrenildi.

    DePolo da saç tellerini, en büyük tarihi saçlar koleksiyonuna sahip olmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren John Reznikoff’a verdi. Ve saçlar, bu ay açık artırmaya çıkarıldı.

    Kurt Cobain’in saç teli 14 bin dolardan alıcı buldu #3

    Kurt Cobain kimdir?

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