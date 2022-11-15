Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı

Kilo alan ve estetikleriyle değişime uğrayan Kuşum Aydın, katıldığı programda vasiyetiyle ilgili konuştu.

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.

"Ölürsem.."

Yeni imajıyla ekran karşısına çıkan Kuşum Aydın, vasiyetini de açıkladı. Kuşum Aydın konuşmasında, "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar…" dedi.