Kylie Jenner, altsız poz verdi Kardashian Ailesi'nin üyesi Kylie Jenner, hamilelik döneminde verdiği çıplak pozunu ve altına hiçbir şey giymediği fotoğrafını paylaştı.

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Dünyanın en genç milyarderi olan ve kendine ait kurduğu kozmetik imparatorluğu ile ün salan Kylie Jenner'ın Anneler Günü paylaşımıyla dikkat çekti.

Kylie Jenner, özel gün için altına hiçbir şey giymediği peştemal ile verdiği pozunu ve bikini altı olmadan çektirdiği karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Kylie, ayrıca Anneler Günü dolayısıyla çocukları Stormi ve Aire ile çektiği fotoğrafları paylaştı. Kylie geçen hafta da göğüs dekoltesinin neredeyse tamamını gösteren siyah elbisesi ile çektiği fotoğrafı paylaşarak hayranlarından tam not almıştı.

Hayranları Kylie'nin fotoğrafın kısa süre içinde binlerce yorum yaptı.