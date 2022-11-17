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    Kylie Jenner kraliçe oldu

    Kraliçeler gibi giyinen Kylie Jenner'ın başındaki taç moda yorumcuları tarafından ABD’nin sembolü haline gelen Özgürlük Anıtı’na benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 07:20
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 07:35
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    Kylie Jenner kraliçe oldu

    Kylie, dün New York'ta düzenlenen ‘Mugler Couturissime’ adlı serginin açılışına katıldı.

    Dünyaca ünlü yıldız, herkesi büyüleyen bir kostüm ve görünümle ortaya çıktı ve seçtiği tarzla adeta ‘yıkılmadım ayaktayım’ mesajı verdi.

    Saygı duruşu olacak

    25 yaşındaki yıldız, ünlü Fransız modacı Thierry Mugler’ın sahip olduğu marka için yaratılan dev serginin en dikkat çekici parçasıydı. Resmi olarak hafta içinde açılacak olan büyük sergi, Fransız tasarımcı Thierry Mugler'ın onlarca yıllık ikonik tasarımlarına saygı duruşunda bulunacak.

    Kraliçe Kylie

    Kendi ürünleriyle yaptığı makyajı ve siyahlara büründüğü vamp görünümüyle nefes kesen Kylie’nin üzerindeki en dikkat çekici parçaysa, başındaki taç oldu. Elmaslarla süslenmiş ağır tacı başına oldukça zarif bir şekilde yerleştiren ve kulağındaki elmas küpelerle kombinleyen Jenner gerçek bir kraliçe gibi görünmeyi başarmıştı.

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