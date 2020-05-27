Kylie Jenner: Makyajda çok iyiyim

Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, evde kendisine yaptığı makyajı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Kylie Jenner, evde kendisine yaptığı makyajı takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK İYİYİM"

23 yaşındaki Jenner, paylaşımına "Makyaj konusunda oldukça iyiyim." notunu düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Kylie Jenner'ın paylaşımı, kısa sürede 5 milyondan fazla beğeni aldı.

TULUMUYLA POZ VERDİ

Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde, ünlü bir markanın imzasını taşıyan tulumla poz vermişti.