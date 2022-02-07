Euro
15.54
-0.05%
Dolar
13.56
0.00%
Altın
791.45
0.37%
Borsa
1964
1.04%
Bitcoin
578.247
3.35%
BTXN Coin
33.10
0.03%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Kylie Jenner, oğlunu kucağına aldı

    Kardashian Ailesi'nin üyelerinden Kylie Jenner ikinci kez anne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 16:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kylie Jenner, oğlunu kucağına aldı

    Dünyaca ünlü Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

    Yılbaşında yaptığı paylaşımla büyüyen karnını gözler önüne seren ve geçtiğimiz ay baby shower partisi düzenleyen ünlü yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı son kare ile müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

    Ünlü isim, yayınladığı siyah-beyaz kare ile 2 Şubat 2022 tarihinde bebeğini kucağına aldığını duyurdu. Oğlunu kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Kylie Jenner'ın fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

    Kylie Jenner, oğlunu kucağına aldı #1

    Kylie Jenner, oğlunu kucağına aldı #2

    Kylie Jenner, oğlunu kucağına aldı #3

    Kylie Jenner, oğlunu kucağına aldı #4

    30 yaşındaki ünlü rap şarkıcı Travis Scott ile birlikteliğinden üç yaşında Stormi adında kızı olan Jenner, geçtiğimiz eylül ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

    2017'de Coachella Müzik Festivali'nde aşk Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan Kylie Jenner, 2019 yılında ayrılmıştı. 2021 yılında yeniden bir araya gelen ünlü çift, mutlu haberi hayranlarıyla paylaşmıştı.


    Görüş Bildir