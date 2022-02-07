Kylie Jenner, oğlunu kucağına aldı

Kardashian Ailesi'nin üyelerinden Kylie Jenner ikinci kez anne oldu.

Dünyaca ünlü Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Yılbaşında yaptığı paylaşımla büyüyen karnını gözler önüne seren ve geçtiğimiz ay baby shower partisi düzenleyen ünlü yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı son kare ile müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isim, yayınladığı siyah-beyaz kare ile 2 Şubat 2022 tarihinde bebeğini kucağına aldığını duyurdu. Oğlunu kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Kylie Jenner'ın fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

30 yaşındaki ünlü rap şarkıcı Travis Scott ile birlikteliğinden üç yaşında Stormi adında kızı olan Jenner, geçtiğimiz eylül ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

2017'de Coachella Müzik Festivali'nde aşk Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan Kylie Jenner, 2019 yılında ayrılmıştı. 2021 yılında yeniden bir araya gelen ünlü çift, mutlu haberi hayranlarıyla paylaşmıştı.