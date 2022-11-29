Petrol
85.69
2.15%
Euro
19.3266
0.35%
Dolar
18.636
0.05%
Altın
1.051
0.87%
Borsa
4847
0.00%
Bitcoin
312.461
1.14%
BTXN Coin
5.61
-2.94%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Kylie Jenner oğlunu paylaştı

    Ünlü rapçi Travis Scott ile birlikteliğinden geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, sır gibi sakladığı oğluyla paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kylie Jenner oğlunu paylaştı

    Dünyanın en zengin ünlü isimleri arasında yer alan Kylie Jenner, ailesinin reality şovu 'The Kardashians'ın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümünde; aşk yaşadığı Travis Scott'tan dünyaya gelen oğlunu kucağına aldıktan sonra doğum sonrası depresyonla (Postpartum Depresyon) mücadele ettiğini ima etmişti.

    "Hiç durmadan ağladım"

    Ünlü isim, kız kardeşi Kendall Jenner ile konuşurken 'mutlu olması gerektiğini' bildiğini, ama yine de öyle hissetmediğini açıklamıştı. 25 yaşındaki Kylie, şu ifadeleri kullanmıştı:"Yeni bir bebeğim oldu, ama üç hafta boyunca hiç durmadan ağladım."

    Tüm bunların ardından sosyal medya fenomeni ve reality şov yıldızı Kylie Jenner, sır gibi sakladığı oğluyla paylaşım yaptı.

    Beğeni yağdı

    Fotoğraflarda oğlunun yüzünü göstermekten kaçınan ünlü ismin, 373 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı kareler; kısa sürede 9 milyona yakın beğeni ve 13 bine yakın yorum aldı.

    Kylie Jenner oğlunu paylaştı #1

    "Böyle kalmayacak"

    Jenner, geçtiğimiz ay katıldığı 'The Late Late Show'da, "Oğlum 'Wolf'un adını henüz yasal olarak değiştirmedik." şeklinde konuşmuştu. Kylie Jenner, ayrıca, "Adı hala 'Wolf' ama böyle kalmayacak. Sadece bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Kylie Jenner oğlunu paylaştı #2

    Kylie Jenner oğlunu paylaştı #3

    Kylie Jenner oğlunu paylaştı #4


    Polestar, Avrupa'da elektrikli araç üretmek istiyor
    Otomobil

    Polestar, Avrupa'da elektrikli araç üretmek istiyor

    Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 6 yılda 17 bin terörist öldürüldü
    Gündem

    Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 6 yılda 17 bin terörist öldürüldü

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir