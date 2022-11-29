Kylie Jenner oğlunu paylaştı

Ünlü rapçi Travis Scott ile birlikteliğinden geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, sır gibi sakladığı oğluyla paylaşım yaptı.

Dünyanın en zengin ünlü isimleri arasında yer alan Kylie Jenner, ailesinin reality şovu 'The Kardashians'ın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümünde; aşk yaşadığı Travis Scott'tan dünyaya gelen oğlunu kucağına aldıktan sonra doğum sonrası depresyonla (Postpartum Depresyon) mücadele ettiğini ima etmişti.

"Hiç durmadan ağladım"

Ünlü isim, kız kardeşi Kendall Jenner ile konuşurken 'mutlu olması gerektiğini' bildiğini, ama yine de öyle hissetmediğini açıklamıştı. 25 yaşındaki Kylie, şu ifadeleri kullanmıştı:"Yeni bir bebeğim oldu, ama üç hafta boyunca hiç durmadan ağladım."

Tüm bunların ardından sosyal medya fenomeni ve reality şov yıldızı Kylie Jenner, sır gibi sakladığı oğluyla paylaşım yaptı.

Beğeni yağdı

Fotoğraflarda oğlunun yüzünü göstermekten kaçınan ünlü ismin, 373 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı kareler; kısa sürede 9 milyona yakın beğeni ve 13 bine yakın yorum aldı.

"Böyle kalmayacak"

Jenner, geçtiğimiz ay katıldığı 'The Late Late Show'da, "Oğlum 'Wolf'un adını henüz yasal olarak değiştirmedik." şeklinde konuşmuştu. Kylie Jenner, ayrıca, "Adı hala 'Wolf' ama böyle kalmayacak. Sadece bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.