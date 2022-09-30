Kylie Jenner Paris'te

Dünyanın en ünlü yıldızlarından Kylie Jenner, ten rengi tül elbisesiyle mankenlere taş çıkardı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris Moda Haftası, ünlü akınına uğruyor. Dünyaca zengin ünlü isim Kylie Jenner da moda haftasına katıldı.

Transparan Kylie

Ten rengi tülün altına kırmızı detaylarla hareketlendirilen elbisesine uygun saç ve makyaj yapan Kylie, geceye tarzıyla damga vurdu.

Kylie cesur elbisesiyle verdiği pozlarını 370 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından da paylaştı.