Kylie Jenner ve Travis Scott üçlü ilişki istiyor

Kylie Jenner ve Travis Scott cinsel hayatlarını hareketlendirmek için sosyal medyadan kadın aradı.

2017'den beri birlikte olan Kylie Jenner ile Travis Scott hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İkinci çocuklarını kısa süre önce kucaklarına alan çift cinsel hayatlarını hareketlendirmek istiyor.

Bir Tiktok kullanıcısı, Kylie Jenner ile Travis Scott üçlü cinsel ilişki için bir kadın arıadığını iddia etti.

Tiktok kullanıcısı Kylie Jenner ve sevgilisinden üçlü ilişki teklifi geldiğini söyledi:

"Teklifi kabul etmedim"

"Ayda 1 ya da 2 kez bir kızla birlikte olabilecekleri ve devam edebilecekleri tarzda bir şey arıyorlardı. Bir cast direktörüyle çalışıyor ve modellik yapıyordum. O bana 'Kylie ile ilgili ne düşünüyorsun?' diye sorduğunda onu çok sevdiğimi söylemiştim" dedi.

Tiktok kullanıcısı yazışmaları da paylaştı ve bu teklifi kabul etmediğini söyledi.