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    Kylie Jenner ve Travis Scott'a tepki yağdı

    Kardashian-Jenner Ailesi'nin en genç üyesi Kylie Jenner, şimdi de özel jetiyle gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 13:02
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    Kylie Jenner ve Travis Scott'a tepki yağdı

    ABD'li kozmetik milyarderi Kylie Jenner  ile rapçi Travis Scott  lüks yaşamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Ayrı ayrı gittiler

    Çiftin gidecekleri aynı konuma da özel jetleriyle ayrı ayrı gittiği ortaya çıktı. Ünlü çifte özel jet kullandıkları için tepki yağdı.

    Çevreye verdikleri keyfi zarar nedeniyle çift, eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Kylie Jenner ve Travis Scott a tepki yağdı #1

    Kylie Jenner ve Travis Scott a tepki yağdı #2


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