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- Kylie Jenner ve Travis Scott'a tepki yağdı
Kylie Jenner ve Travis Scott'a tepki yağdı
Kardashian-Jenner Ailesi'nin en genç üyesi Kylie Jenner, şimdi de özel jetiyle gündeme geldi.
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 12:53
- Güncelleme : 08.12.2022 - 13:02
ABD'li kozmetik milyarderi Kylie Jenner ile rapçi Travis Scott lüks yaşamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Ayrı ayrı gittiler
Çiftin gidecekleri aynı konuma da özel jetleriyle ayrı ayrı gittiği ortaya çıktı. Ünlü çifte özel jet kullandıkları için tepki yağdı.
Çevreye verdikleri keyfi zarar nedeniyle çift, eleştiri oklarının hedefi oldu.