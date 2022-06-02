Kylie Jenner, yatak odasından fotoğraf paylaştı

Kylie Jenner, yatak odasından göğüslerini kapatmaya çalışarak paylaşım yaptı.

Kardashian ve Jenner kardeşler sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Daha önce fotoğraflarındaki photoshop hataları ortaya çıkan Kylie Jenner'dan yeni poz geldi.

Doğum kilolarını verdi

Kısa süre önce doğum yapan ve doğum kilolarını hızlıca veren Jenner, yatak odasından bir paylaşım yaptı.

Saten bornozuyla selfie çekmeye çalışıp ve bu anlarda göğüslerini de eliyle kapatma çabasında olan Jenner'ın pozları gündem oldu.