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- Kylie Jenner'a verdiği kilolar para getirdi
Kylie Jenner'a verdiği kilolar para getirdi
Kardashian Ailesi'nin en genç üyesi olan Kylie Jenner, verdiği kiloları paraya çevirdi.
- Haber Merkezi
- 20.10.2022 - 10:30
- Güncelleme : 20.10.2022 - 11:35
Dünyaca ünlü 25 yaşındaki kozmetik milyarderi Kylie Jenner, sağlıklı içecek sektörüne adım attı.
Bir markanın yüzü olan Jenner, 36 milyon dolarlık malikanesinin havuz başında verdiği pozlarla tanıtım yaptı.
8 ayda eski haline döndü
Jenner, ikinci doğumundan sekiz ay sonra formuna kavuştuğunu bikinili kareleriyle ilan ederken bu ürünün zayıflamasına yardımcı olduğunu söyledi.