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    Kylie Jenner'a verdiği kilolar para getirdi

    Kardashian Ailesi'nin en genç üyesi olan Kylie Jenner, verdiği kiloları paraya çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:35
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    Kylie Jenner'a verdiği kilolar para getirdi

    Dünyaca ünlü 25 yaşındaki kozmetik milyarderi Kylie Jenner, sağlıklı içecek sektörüne adım attı.

    Bir markanın yüzü olan Jenner, 36 milyon dolarlık malikanesinin havuz başında verdiği pozlarla tanıtım yaptı.

    8 ayda eski haline döndü

    Jenner, ikinci doğumundan sekiz ay sonra formuna kavuştuğunu bikinili kareleriyle ilan ederken bu ürünün zayıflamasına yardımcı olduğunu söyledi.

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