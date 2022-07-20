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    Kylie Jenner'e jet eleştiri

    Kylie Jenner, özel jetini üç dakikalık uçuş için kullanınca eleştirilerin hedefi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 11:48
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    Kylie Jenner'e jet eleştiri

    Kardashian Ailesi üyelerinden Kylie Jenner, özel jetiyle 3 dakikalık uçuş yaptığı ortaya çıkınca bir kez daha eleştirilerin hedefi haline geldi.

    Araba kullanmayı bıraktı

    Kylie Jenner, arabayla 40 dakikada gidebileceği mesafe için özel jet kullanmayı tercih etti.

    Kylie Jenner e jet eleştiri #1

    "İklim katili"

    Jenner hakkında sosyal medyada “iklim katili” yorumları yapıldı.

    Kylie Jenner e jet eleştiri #2

    Kylie Jenner e jet eleştiri #3

    Kylie Jenner e jet eleştiri #4


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