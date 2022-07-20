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- Kylie Jenner'e jet eleştiri
Kylie Jenner'e jet eleştiri
Kylie Jenner, özel jetini üç dakikalık uçuş için kullanınca eleştirilerin hedefi oldu.
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 11:37
- Güncelleme : 20.07.2022 - 11:48
Kardashian Ailesi üyelerinden Kylie Jenner, özel jetiyle 3 dakikalık uçuş yaptığı ortaya çıkınca bir kez daha eleştirilerin hedefi haline geldi.
Araba kullanmayı bıraktı
Kylie Jenner, arabayla 40 dakikada gidebileceği mesafe için özel jet kullanmayı tercih etti.
"İklim katili"
Jenner hakkında sosyal medyada “iklim katili” yorumları yapıldı.