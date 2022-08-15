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    Lady Diana’nın koruması konuştu

    Tüm dünyanın yıllardır unutamadığı sevgili prensesi Lady Diana'nın yakın koruması Lee Sansum, kazayla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 15:02
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    Lady Diana’nın koruması konuştu

    36 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İngiliz Lady Diana’nın yakın koruması Lee Sansum (60), anılarını anlattığı bir kitap yazdı.

    "Ben olsaydım ölmezdi"

    Nicole Kidman, Tom Cruise, Pele, Sylvester Stallone gibi ünlülerin de koruması olan Sansum, Diana'nın ölümüyle ilgili kendini suçladı. Sansum, “Diana, Paris’te öldüğü gün izindeydim. Ben olsaydım bugün hayatta olurdu” dedi.

    "Emir Dodi'nin babasından gelmişti"

    ‘Rambo’ lakaplı Sansum, “ Kaza anında emniyet kemerlerinin takılı olmadığını öğrenince yıkıldım. Bu standart bir uygulamadır. Kemerler bağlanmadan yolculuk başlamazdı. Emir bizzat (Diana’nın sevgilisi) Dodi’nin babası Mohamed Fayed’den gelmişti. Ama Dodi kemer takmayı hiç sevmiyordu. Bu nedenle hep ısrar etmek zorunda kalırdım” dedi.

    Lady Diana’nın koruması konuştu #1

    Lady Diana’nın koruması konuştu #2


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