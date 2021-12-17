Lady Gaga: Psikiyatri hemşirem yanımdaydı

'Gucci Ailesi' filminde 'Patrizia Reggiani' karakterine hayat veren Lady Gaga, filmle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Gucci Ailesi (House of Gucci) filmi çekimlerinde Patrizia Reggiani karakterine hayat verirken bir psikiyatri hemşiresinin hep yanında olduğunu açıkladı.

35 yaşındaki ABD'li oyuncu ve şarkıcı, Variety dergisine verdiği röportajda; 'Patrizia Reggiani' karakterini canlandırmasının üzerinde bıraktığı etkileri anlatırken, “Karanlık eve getiriyordum çünkü Reggiani'nin hayatı karanlıktı” ifadesini kullandı.

"BENİM İÇİN DAHA GÜVENLİYDİ"

Filmin prodüksiyonundan önce bir ruh sağlığı uzmanı arayışına girdiğini belirten Lady Gaga, “Film çekimleri bitene kadar bir psikiyatri hemşirem vardı. Bunu yapmak zorunda olduğumu hissettim. Benim için daha güvenli olduğunu düşündüm” dedi. Bunu oyunculuğa olan bağlılığını "yüceltmek" için söylemediğini belirten Lady Gaga, “Bence hiçbir oyuncu kendini bu sınıra zorlamamalı. Ben de hep neden bunu yaptığımı kendime sordum” diye konuştu.