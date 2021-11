Lady Gaga, yine iç çamaşırını gösterdi

Stephen Colbert'in şovuna katılan Lady Gaga, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sezonun en iddialı filmlerinden biri olan House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) tanıtım turlarına devam eden Lady Gaga, gündemden düşmüyor. Filmi için The Late Show with Stephen Colbert'a katılan ünlü isim, stüdyo çıkışı rüzgarın azizliğine uğradı.

Şov çıkışı, giydiği derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle objektiflere poz veren Lady Gaga, esen rüzgarın azizliğine uğradı.

RÜZGARA YARDIM ETTİ

Önü tamamen açılarak g-string çamaşırı ortaya çıkan Lady Gaga, verdiği frikiğe aldırmadan poz vermeye devam etti.