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    Lady Gaga'nın ilginç göğüs dekolteli elbisesi

    En son House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) filmiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Lady Gaga, katıldığı ödül töreninden eli boş döndü.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 11:42
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    Lady Gaga'nın ilginç göğüs dekolteli elbisesi

    House Of Gucci'deki Patrizia Reggiani rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen 35 yaşındaki şarkıcı Lady Gaga, yine konuşulmayı başardı.

    İLGİNÇ DEKOLTE

    Gaga, tören için giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı halıya damga vuran Gaga, bu defa her yerini kapattı sadece göğüs dekoltesini açtı. Dünyaca ünlü şarkıcı, derin göğüs dekoltesi olan altın rengi bir elbise tercih etti.

    ÖDÜLSÜZ DÖNDÜ

    Gecenin en çok konuşulan Gaga'nın sonu kötü bitti. Lady Gaga, BAFTA'nın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Joanna Scanlan'a kaptırdı.

    Lady Gaga nın ilginç göğüs dekolteli elbisesi #1

    Lady Gaga nın ilginç göğüs dekolteli elbisesi #2

    Lady Gaga nın ilginç göğüs dekolteli elbisesi #3

    Lady Gaga nın ilginç göğüs dekolteli elbisesi #4


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